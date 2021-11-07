«Холодная, эстетская»: Анита Цой вспомнила, какой была Кристина Орбакайте, когда они учились в одной школе

Анита Цой рассказала на YouTube-шоу «Откройте, Давид!», что когда-то училась с Кристиной Орбакайте в одной школе.

«Мы учились в разных классах. Кристину действительно очень берегли, не отпускали. Она всегда была вдалеке от нас. И страшно к ней было подойти, все-таки мама — Алла Борисовна. Поэтому мы не общались», — рассказала она.

Алла Борисовна постоянно ставила Аниту Цой в пример наследнице. Это тоже мешало сближению девочек.

«Кристина всегда была более медлительная, холодная, эстетская девочка, прямо прибалтиечка… Кристина очень сильно страдала от того, что ее все время сравнивали», — заметила Цой.

Однако мама Орбакайте всегда благоволила певице и помогла ей продвинуться на «Рождественских встречах». Еще в 1997 году она поняла, наблюдая за Аллой Пугачевой во время работы над этим проектом, что хочет, как она, работать режиссером-постановщиком. Анита Цой при этом не стеснялась проявлять свою симпатию к Примадонне тоже, поднося ей чай или кофе.

Сейчас звезда отмечает, что уже взрослой смогла сдружиться с Кристиной Орбакайте.

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