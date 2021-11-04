«Мой двадцатилетний малыш»: Натали показала взрослого сына с мужественным подбородком и щетиной

Певица Натали 3 ноября рассказала своим фолловерам, что в этот день у нее родился первенец Арсений и показала его детскую фотографию.
Поклонники в ответ завалили певицу сообщения с просьбой выложить современный снимок наследника. Натали просьбу почитателей выполнила.
«Вчера попросили показать подросшего малыша… Вот он! Мой двадцатилетний малыш Арсений! Родился 3 ноября 2001 года. От всей души благодарит вас за поздравления и жизненные напутствия! Всем скорпионам передает родственный привет!» — написала Натали в Instagram.
На обнародованном фото подписчики Натали увидели статного парня с мужественным подбородком и щетиной. Отметим, что у 47-летней артистки есть еще два сына: Анатолий 2010 года рождения и Евгений, который появился на свет в 2017 году.
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