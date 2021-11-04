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Романтика в пустыне: муж Топурии устроил для возлюбленной в белом платье ужин на свежем воздухе

Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают в отпуске.

Романтика в пустыне: муж Топурии устроил для возлюбленной в белом платье ужин на свежем воздухе
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия с мужем Львом Деньговым улетела в отпуск в Арабские Эмираты. Пара устроила вылазку на верблюдах в пустыню.

При этом муж и жена предпочли усесться на одно животное, что придавало их путешествию флер романтики.

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Позже Кети и Лев сделали остановку и устроили в компании друзей ужин на свежем воздухе. Топурия по этому поводу нарядилась в белое асимметричное платье на одно плечо свободного кроя, которое при порыве ветра красиво развивалось.

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