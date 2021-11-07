«Не нуждается в рекламе»: Пригожин оценил шансы сына Плющенко стать олимпийским чемпионом

Как отметил продюсер, мальчик в будущем вполне может стать прославленным спортсменом.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ оценил шансы сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саши стать олимпийским чемпионом.

«Гном Гномыч не нуждается в рекламе. У него папа олимпийский чемпион и он тоже может стать, скорее всего, чемпионом. Он — человек». Иосиф Пригожин

Как отметила мать мальчика Яна Рудковская, ее сын уже сейчас достаточно обеспеченный человек. «У Саши есть свой капитал и счет в банке. Этими деньгами сможет распоряжаться только он сам, когда вырастет», — сообщила Рудковская.

Напомним, что заработок Саши Плющенко от рекламных контрактов составляет в год, по слухам, 12 миллионов рублей. Мальчик уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием.

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