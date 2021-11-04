«Самый лучший папа в мире»: Саша Плющенко поздравил отца

Накануне Евгению Плющенко исполнилось 39 лет. К этому дню его сын Саша, также известный как Гном Гномыч подготовился заранее. Юный спортсмен сделал подарок своими руками – открытку в виде медали.

«Самый лучший и добрый папа в мире, с днем рождения! Я тебя очень люблю!», — написал Саша.

Фанаты Гном Гномыча присоединились к поздравлениям.

«Молодец, Саша! Здоровья, счастья и благополучия вашей прекрасной семье! Самый лучший подарок — Яна! Надо признать, Вам очень повезло!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что Плющенко и Рудковская познакомились более 12 лет назад. Сейчас они воспитывают двух сыновей – восьмилетнего Сашу и годовалого Арсения.

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