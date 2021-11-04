«Остаешься настоящим другом»: Дима Билан поздравил Евгения Плющенко с 39-летием

Фигурист уже отметил день рождения с семьей. Поздравляем!

Исполнитель Дима Билан разместил на личной странице в Instagram снимок с Евгением Плющенко. Таким способом певец поздравил фигуриста с днем рождения.

Билан позировал с именинником и его старшим сыном Сашей. Гном Гномыч, как называют мальчика дома, на фотографии запечатлен еще малышом. Маленький Плющенко обнимал друга семьи, а Дмитрий и Евгений с улыбкой фотографировались рядом.

«Женя! Спасибо, что был и остаешься всегда очень настоящим другом! Пока все братаются и в итоге коллективы распадаются – настоящая, спокойная, без надрыва дружба – всегда отвечает только поступками! Спасибо за доверие и за ответное искреннее уважение, всех тебе благ и побед, каждый день!», – обратился к другу Дима Билан.

«Прекрасное фото! Сашуля тут такой пупсик», «Столько лет дружбы, доверия и взаимопонимания», «Согласны, о дружбе не кричат, ее ценят и оберегают», – написали поклонники знаменитостей.

Напомним, ранее Дима Билан стал артистом музыкального лейбла Арама Арчера. Певец присоединился к команде Ольги Бузовой.

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