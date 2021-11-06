Кто в доме хозяин: годовалый малыш Плющенко по-директорски распорядился любимыми питомцами Рудковской

Крошка Арсений решил, что им не место в клетке.

Маленький сынок Евгения Плющенко и Яны Рудковской Арсений растет не по дням, а по часам. Крохе осенью исполнился годик, и, учитывая, как быстро летит время, мама старается запечатлеть каждый его шаг.

На этот раз Арсюша по-директорски распорядился в отношении братьев меньших – двух миниатюрных собак Яны Рудковской. Сидя в клетке, они, по-видимому, уж очень «просили» мальчика их выпустить. И он недолго думая, открыл им замок.

«Аа! Rто это выпустил? Это кто выпустил собакевичей?», — начала вопрошать Рудковская.

Арсюша, которого в семье так и называют – Директор, — остался пребывать с невозмутимым видом, расхаживая по комнате и даже не думал что-то объяснять или отвечать маме.

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