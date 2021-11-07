Ушел в вечность: как выглядит памятник на могиле Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий умер от рака в 2020-м. Он покоится на Новодевичьем кладбище рядом с Галиной Волчек и Марком Захаровым. В годовщину смерти сатирика – 6 ноября – на могиле открыли памятник.

Снимок с погоста в своем инстаграм разместил актер Павел Кассинский. На высоком монументе из гранита Михаил Жванецкий изображен со спины. Он будто бы уходит в вечность, держа в руке свой знаменитый портфель. Автором Скульптуры является Владимир Соскиев.

Напомним, что Жванецкий оставил не только культурное наследие, но и многомиллионное состояние. Артист являлся многодетным отцом. Помимо сына Дмитрия от третьей жены Натальи Суровой, которая младше сатирика на 32 года, у юмориста было несколько внебрачных детей.

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