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Звездный гость

«Сижу в ресторане»: в начале года Жванецкий опровергал новости о плохом самочувствии

Сатирик убеждал, что чувствует себя прекрасно. Но вот, спустя десять месяцев Михаила Михайловича не стало.

«Сижу в ресторане»: в начале года Жванецкий опровергал новости о плохом самочувствии
В начале 2020 года Михаил Жванецкий смеялся над своими недугами. Фото: Global Look Press

6 ноября стало известно о смерти известного сатирика Михаила Жванецкого. Артист скончался на 87-м году жизни. Звезды шоу-бизнеса уже начали выражать соболезнования писателю.

Интересный факт: в начале 2020 года в прессе появились сообщения, что он болен страшным недугом и находится в больнице. Сайт Teleprogramma.pro тогда позвонил артисту, и тот опроверг слухи.

— Вы прекрасно себя чувствуете?

— Ну, нормально, — шутливым голосом ответил сатирик.

— Но вы не в больнице сейчас?

— Нет, вот я сижу в ресторане, — при этом на заднем фоне засвистел закипевший чайник.

Далее к разговору подключилась супруга народного артиста Наталья Жванецкая. Она искренне недоумевала, откуда ползут нехорошие слухи. По ее словам, муж просто лег в клинику на профилактический осмотр и никакой тяжелой болезни у него нет.

Добавим, что в прошлом месяце сатирик объявил, кто прекращает концертную деятельность из-за состояния здоровья. Редакция портала Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого.

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