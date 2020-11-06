«Сижу в ресторане»: в начале года Жванецкий опровергал новости о плохом самочувствии

6 ноября стало известно о смерти известного сатирика Михаила Жванецкого. Артист скончался на 87-м году жизни. Звезды шоу-бизнеса уже начали выражать соболезнования писателю.
Интересный факт: в начале 2020 года в прессе появились сообщения, что он болен страшным недугом и находится в больнице. Сайт Teleprogramma.pro тогда позвонил артисту, и тот опроверг слухи.
— Вы прекрасно себя чувствуете?
— Ну, нормально, — шутливым голосом ответил сатирик.
— Но вы не в больнице сейчас?
— Нет, вот я сижу в ресторане, — при этом на заднем фоне засвистел закипевший чайник.
Далее к разговору подключилась супруга народного артиста Наталья Жванецкая. Она искренне недоумевала, откуда ползут нехорошие слухи. По ее словам, муж просто лег в клинику на профилактический осмотр и никакой тяжелой болезни у него нет.
Добавим, что в прошлом месяце сатирик объявил, кто прекращает концертную деятельность из-за состояния здоровья. Редакция портала Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого.