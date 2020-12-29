Жванецкий, Гафт, Джигарханян и другие звезды, которых мы потеряли в 2020 году

За эти непростые 12 месяцев страна лишилась многих выдающихся актеров театра и кино, режиссеров и певцов.

Прошедший 2020-й войдет в историю не только как год пандемии коронавируса, но и время значительных невосполнимых утрат в отечественном кинематографе и шоу-бизнесе.

Ушли из жизни телеведущие, писатели, актеры театра и кино, режиссеры, музыканты, которые несколько десятилетий определяли развитие отечественного кинематографа и российской культуры. И потери, по меркам истории, произошли действительно колоссальные.

Валентин Гафт (1935 — 2020)

Советский актер, поэт, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни. Об этом сообщила жена звезды, актриса Ольга Остроумова. Валентин Иосифович перенес инсульт в 2019 году, восстановиться полностью не смог. Последний год Гафт передвигался в инвалидном кресле.

Роман Виктюк (1936 — 2020)

Народный артист России и Украины, театральный режиссер Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября в возрасте 84 лет. Несколько недель культового деятеля лечили в больнице от коронавируса. Сопутствующие заболевания не позволили режиссеру справиться с болезнью.

Роман Виктюк посвятил сцене более полувека. За это время он поставил сотни спектаклей в десятке театров. В 1996 году Виктюк основал собственный театр, а также служил в «Современнике», Театре имени Вахтангова и МХАТе, снял несколько телевизионных фильмов.

Армен Джигарханян (1935 — 2020)

Сердце легендарного советского, армянского и российского актера, режиссера, педагога, народного артиста РСФСР Армена Джигарханяна остановилось 14 ноября. Звезде было 85 лет. Последние годы Армен Борисович испытывал серьезные проблемы со здоровьем, перестал появляться на публике.

Когда-то Валентин Гафт сочинил эпиграмму на Джигарханяна:

«Гораздо меньше на земле армян, Чем фильмов, где сыграл Джигарханян».

И в этой шутке оказалась лишь доля шутки. Великий актер исполнил сотни ярких ролей в кино и театре, созданные им образы пополнили золотой фонд советского и российского искусства.

Михаил Жванецкий (1934 — 2020)

В 86 лет перестало биться сердце писателя-сатирика, актера, киносценариста Михаила Жванецкого. Народный артист России ушел из жизни 6 ноября. Незадолго до смерти артист объявил, что завершает концертную деятельность в связи с ухудшением здоровья.

Уход Михаила Жванецкого как личную утрату восприняли многие поколения артистов. Регина Дубовицкая назвала смерть сатирика страшным известием, Клара Новикова расплакалась, Игорь Николаев и Любовь Успенская не поверили в случившееся.

Проводить Михаила Михайловича в последний путь пришли родные и близкие, друзья и коллеги, среди которых была замечена 71-летняя Алла Пугачева.

Ирина Скобцева (1927 — 2020)

В 93 года не стало Ирины Скобцевой. Она ушла из жизни 20 октября, в один день со вторым мужем Сергеем Бондарчуком, умершим в 1994 году. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР начала сниматься в 1955 году и полюбилась зрителям как исполнительница множества ярких ролей в таких картинах, как «Зигзаг удачи», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и десятке других.

Проститься с Ириной Константиновной пришли родные и близкие – сын актрисы, режиссер Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой, внук Константин Крюков, артисты Сергей Гармаш, Владимир Меньшов и многие другие. Похоронили Скобцеву рядом с Сергеем Бондарчуком на Новодевичьем кладбище.

Александр Кальянов (1947 — 2020)

Звезда Александра Кальянова взошла во времена работы с Аллой Пугачевой в 1980-е годы, когда музыкант был звукорежиссером. В 1988 году он взял в руки микрофон и дебютировал на «Рождественских встречах». Его хит «Старое кафе» занял свое почетное место в списке золотых шлягеров отечественного шансона.

Сердце Кальянова остановилось 2 октября на 74 году жизни. Ради старого друга Примадонна нарушила самоизоляцию и приехала проводить его в последний путь. Артиста кремировали и похоронили на Хованском кладбище.

Михаил Борисов (1949 — 2020)

71-летний телеведущий программы «Русское лото», актер Михаил Борисов прямо на съемочной площадке почувствовал себя хуже. Он несколько дней недомогал, но продолжал работать. Оказалось, что у телезвезды коронавирус. Сердце Заслуженного деятеля искусств перестало биться 19 сентября при транспортировке из одной клиники в другую.

Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина. С 1994 года артист был бессменным ведущим и художественным руководителем программы «Русское лото». Похоронен на Востряковском кладбище столицы.

Борис Клюев (1944 — 2020)

Всеми любимого актера Бориса Клюева не стало первого сентября. Последние два года он тяжело болел – у него диагностировали рак легких. Несмотря на самочувствие, он продолжал выходить на сцену, знали о страшной болезни лишь близкие – он не хотел расстраивать поклонников.

Борис Клюев сыграл графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». А роль Николая Петровича в сериале «Воронины» принесла ему поистине всенародную любовь. Актеру на момент смерти было 76 лет.

Валентина Легкоступова (1965 — 2020)

В смерть Валентины Легкоступовой до сих пор не могут поверить ее многочисленные поклонники, друзья и дочь. Ведь она, такая жизнерадостная и оптимистичная, строила планы на новую жизнь – буквально за месяц до гибели звезда вышла замуж.

Что именно случилось в тот роковой день 6 августа, но травмы, которые были получены певицей в быту – она упала в ванной и разбила голову, — оказались несовместимы с жизнью.

Ей было 54 года. Она умерла, не приходя в сознание, в реанимации 14 августа. Сейчас родные Легкоступовой добиваются возбуждения уголовного дела, чтобы обвинить в смерти артистки ее вдовца Юрия Фирсова.

Александр Беляев (1949 — 2020)

Известный телеведущий канала НТВ, синоптик Александр Беляев скончался 20 июля на 72-м году жизни. С 2011 года журналист боролся с онкологией, в 2017-м его состояние резко ухудшилось. В качестве ведущего в последний раз на экране он появился 31 января 2020 года.

Вечером 19 июля у Беляева произошел приступ гипергликемии, на «скорой» его увезли в реанимацию. Но через сутки его не стало. Похороны состоялись на Хованском кладбище.

Михаил Кокшенов (1936 — 2020)

Блестящий комедийный актер, король эпизода Михаил Кокшенов прославился благодаря ролям в кинолентах Леонида Гайдая «Не может быть!», «Спортлото-82», «Опасно для жизни», «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди». Всего на счету звезды более сотни разноплановых ролей, а также продюсирование и режиссура.

В 2017 году Народный артист России перенес инсульт. И не смог оправиться после удара. Ушел из жизни Михаил Михайлович на 84-м году жизни 4 июня в одной из клиник Подмосковья.

Эдуард Лимонов (1943 — 2020)

Писатель, поэт, публицист и политик Эдуард Лимонов ушел из жизни 17 марта в возрасте 77 лет. Из-за чего именно скончался автор романов «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», не сообщается, однако, известно, что последние полтора года у него были проблемы с горлом. Он перенес несколько операций, перестал появляться на публике.

Похороны были зарыты от прессы. Последнее пристанище Лимонов обрел на Троекуровском кладбище Москвы.

Смотрите также