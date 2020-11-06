На 87-м году жизни умер Михаил Жванецкий

Российский писатель-сатирик ушел из жизни в возрасте 86 лет.

В пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя телеведущего.

Отметим, что не так давно Михаил Михайлович заявлял в СМИ, что останавливает концертную деятельность. В связи с возрастом и плохим самочувствием Жванецкий предпочел отказаться от дальнейших выступлений на сцене.

Напомним, что народный артист Украины и России исполнял не только драматические роли и выступал с авторскими юмористическими рассказами, но и выпустил ряд книг. Наиболее известные: «Встречи на улицах» и «Моя Одесса».