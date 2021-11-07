«Шикарная, Лолик»: Милявская в леопардовом монокини блеснула пышной «сдобой»

В начале 2000-х Лолита Милявская была ведущей программы «Без комплексов». Похоже, что лейтмотив шоу артистка усвоила на всю жизнь. В своем инстаграм она порой делится весьма откровенными кадрами.

На этот раз Лолита опубликовала видеоролик, на кадрах которого поплескалась в бассейне. Певица надела леопардовый монокини, эффектно блеснув своими бедрами в воде.

«Думала, какая музыка соответствует этому видео? Конечно, только ария Черепахи Тортиллы из «Приключения Буратино». Мы совпали. Мы с ней в моменте», — написала Лолита.

Фанаты отреагировали на ролик.

«Шикарная, Лолик! Круто! Обожаю ваше чувство юмора! Улыбнуло от души», — писали пользователи Сети.

Напомним, Лолита в паре с Вадимом Такменевым ведет музыкальное шоу на НТВ «Суперстар! Возвращение», который стал аналогом «Ты-суперстар».

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