«Я просто ведущая»: Лолита, блеснув стройными ногами, рассказала о новом проекте

Об этом артистка сообщила в своем инстаграм.

Недавно Лолита распрощалась с лишними килограммами и теперь, на радость фанатам, часто позирует в откровенных образах. Мини-юбки, платье, облегающие лосины – буквально заполнили гардероб артистки. На этот раз она нарядилась в синее платье с перьями, в очередной раз блеснув стройными ногами.

«Снимаем «Суперстар! Возвращение», 2 сезон. Не могу раскрывать имена участников, как и членов жюри! Но, поверьте, это удивительный музыкальный проект! Я просто ведущая вместе с Вадиком Такменевым», — написала Лолита.

Напомним, в 2019-м году артистка развелась со своим пятым мужем, бывшим спортсменом Дмитрием Ивановым. В прошлом году ходили слухи, что Милявская вновь собралась замуж, но пока певица не говорит о личной жизни.

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