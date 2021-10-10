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«Я просто ведущая»: Лолита, блеснув стройными ногами, рассказала о новом проекте

Об этом артистка сообщила в своем инстаграм.

«Я просто ведущая»: Лолита, блеснув стройными ногами, рассказала о новом проекте
Лолита. Фото: Global Look Press

Недавно Лолита распрощалась с лишними килограммами и теперь, на радость фанатам, часто позирует в откровенных образах. Мини-юбки, платье, облегающие лосины – буквально заполнили гардероб артистки. На этот раз она нарядилась в синее платье с перьями, в очередной раз блеснув стройными ногами.

Лолита
Лолита. Скриншот: instagram.com/lolitamilyavskaya

«Снимаем «Суперстар! Возвращение», 2 сезон. Не могу раскрывать имена участников, как и членов жюри! Но, поверьте, это удивительный музыкальный проект! Я просто ведущая вместе с Вадиком Такменевым»,  — написала Лолита.

Напомним, в 2019-м году артистка развелась со своим пятым мужем, бывшим спортсменом Дмитрием Ивановым. В прошлом году ходили слухи, что Милявская вновь собралась замуж, но пока певица не говорит о личной жизни.

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