«Ножки огонь! Глаза горят!»: звездного адвоката Жорина восхитила Лолита в мини-платье

На кадрах певица предстала в мини-платье из пайеток.

В этом году Лолита заметно преобразилась. Певица сбросила лишние килограммы и поражает поклонников своей стройностью. В новом образе Милявская не упускает возможности продемонстрировать свою роскошную фигуру. На съемках шоу «Суперстар. Возвращение» она появилась в мини-платье из пайеток, восхитив не только фанатов, но и звездных коллег.

«Ножки огонь! Глаза горят! Что все это значит?» — поинтересовался в комментариях адвокат Сергей Жорин.

Лолита поспешила отшутиться.

«Это значит, что Вы пока можете от меня отдохнуть», — отметила артистка.

Напомним, в конце 2019-го года Милявская развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. С тех пор певица хранит в тайне от всех свою личную жизнь.

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