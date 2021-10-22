«Вытягивает силуэт»: Стриженова в элегантном платье в пол янтарно-желтого цвета отметилась в театре

Екатерина Стриженова является ведущей Первого канала. Она большую часть жизни работает на ТВ. Многие зрители привыкли видеть именно Екатерину первой, так как смотрят передачу «Доброе утро». Так как артистка знает, что не нее всегда обращены взоры, она старается выглядеть безупречно. Стриженова не скрывает, что порой образы для эфиров подбирают стилисты.

Однако также она уже не первый год играет в театре. Обычно для появления на публике Екатерина уже сама подбирает себе наряды. Зачастую она носит наряды, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова. Накануне телеведущая отметилась в театре в ярком платье в пол с рукавами-буфами. Наряд подчеркнул талию артистки. Она готовилась выйти на сцену в ярком аутфите.

Поклонники не привыкли видеть Стриженову в таких образах. Многие пришли в восторг от того, как выглядит 53-летняя телеведущая. Она получила множество комплиментов. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Желтый в любом своем оттенке актуален в текущем сезоне. Екатерина выбрала для своего выступления женственное платье в пол янтарно-желтого цвета. Этот оттенок очень подходит яркой внешности актрисы и выгодно подчеркивает цвет волос, цвет глаз и тон ее кожи. У Екатерины прекрасная фигура и форма платья удачно подчеркивает ее. Цельный крой визуально вытягивает силуэт и добавляет роста. Акцент сделан на объемные рукава, за счет этого силуэт кажется уравновешенным и пропорциональным. Прическа и серьги подходят по стилю и смотрятся гармонично в комплекте с платьем. В целом, образ смотрится сдержанно, элегантно, статусно, но совсем не просто. Я бы рекомендовала женщинам со схожей внешностью брать подобный образ на заметку. В нем можно отправиться на свадьбу в качестве гостя, либо в театр, вы не останетесь незамеченной», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шоппер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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