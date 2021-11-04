Бородина в пальто с принтом pied-de-poule и сапога-трубах привела дочек на шоу Авербуха

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». Она знакома со всеми участниками проекта, так как ведет его с самого основания. По словам Ксении, раньше она также подрабатывала диджеем, но со временем ее доход значительно вырос.

Теперь она живет в своем доме и воспитывает дочек Марусю и Теону. Со своим вторым мужем телеведущая рассталась в этом году. Но она решила не грустить, а чаще выходить в свет.

У Бородиной в этом году было насыщенное лето. Она решила не сбавлять темп и осенью. Уже несколько недель телеведущая участвует в шоу «Ледниковый период». Ко всему прочему, она часто ходит на вечеринки с подругами. Но на этот раз Ксения решила провести вечер с дочками. Она привела их на ледовое шоу Ильм Авербуха «Анна Каранина».

Для такого случая звезда облачилась в водолазку и кожаные шорты. Лук дополнило пальто с принтом pied-de-poule и модные сапога-трубах на толстой подошве. А вот ее наследницы были в джинсах и пуховиках.

Бородина встретила тренеров, которые с ней занимаются и участников «Ледникового периода» — Евгению Медведеву, Александра Энберта.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Такая стильная», «А в шортах не холодно? Уже ноябрь», «Какие девочки большие», — стали писать пользователи Сети.

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