Сама женственность: Стриженова в белоснежной блузке в горох и юбке-футляре пришла в «Останкино»

Екатерина Стриженова не скрывает, что большую часть времени проводит на работе. Она ведет несколько передач, поэтому порой ездит на съемки даже в праздники. Примечательно, что телеведущая всегда выглядит безупречно в кадре, даже если съемки начались на заре. Она не скрывает, что образы для нее подбирают стилисты. При этом даже с артисткой на работе случаются казусы.
На этот раз Екатерина появилась в студии «Останкино» в черной юбке-футляре. Образ стал выглядеть более свежо и современном благодаря белоснежной блузке в крупный горох. Телеведущей также сделали макияж с помадой винного цвета и высокую прическу со текстурирующим эффектом. Стриженова отметилась в туфлях на каблуке, что также вытянуло силуэт. Она продемонстрировала стройные ноги.
Поклонники восхитились образом телеведущей. Многие отметили, что этот образ позволил ей выглядеть более свежо. К слову, принт горох не теряет актуальности не первый сезон. «Все образы хороши, но этот бомба», «Горох прям очень актуален», «Какой шик», «Вы прям икона стиля», «С такой фигуркой можно все», «Как у вас выделилась талия, прям грация», «Всегда яркая, особенная, красивая, женственная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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