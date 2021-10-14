Сама женственность: Стриженова в белоснежной блузке в горох и юбке-футляре пришла в «Останкино»

Телеведущая с трудом отработала длинную рабочую неделю, но при этом выглядела безупречно.

Екатерина Стриженова не скрывает, что большую часть времени проводит на работе. Она ведет несколько передач, поэтому порой ездит на съемки даже в праздники. Примечательно, что телеведущая всегда выглядит безупречно в кадре, даже если съемки начались на заре. Она не скрывает, что образы для нее подбирают стилисты. При этом даже с артисткой на работе случаются казусы.

На этот раз Екатерина появилась в студии «Останкино» в черной юбке-футляре. Образ стал выглядеть более свежо и современном благодаря белоснежной блузке в крупный горох. Телеведущей также сделали макияж с помадой винного цвета и высокую прическу со текстурирующим эффектом. Стриженова отметилась в туфлях на каблуке, что также вытянуло силуэт. Она продемонстрировала стройные ноги.

Поклонники восхитились образом телеведущей. Многие отметили, что этот образ позволил ей выглядеть более свежо. К слову, принт горох не теряет актуальности не первый сезон. «Все образы хороши, но этот бомба», «Горох прям очень актуален», «Какой шик», «Вы прям икона стиля», «С такой фигуркой можно все», «Как у вас выделилась талия, прям грация», «Всегда яркая, особенная, красивая, женственная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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