Бьюти-преображение: Кристина Орбакайте предстала с темными волосами на съемках

Певица снова приехала в Москву и оказалась на съемочной площадке в непривычном образе.

Кристина Орбакайте давно стала звездой. Она родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с детства на нее было обращено много внимания. Кристина смогла стать не только певицей, но и актрисой. Она играет в театре и снимается в кино.

Несмотря на то что она живет в США, в этом году дочка Примадонны почти не покидает Москву. Но недавно она отметилась в Каннах, где презентовала свой парфюм.

А вот уже 3 ноября Орбакайте снова оказалась в столице. Она приняла участие в съемках новых эпизодов сериала «Тест на беременность». Ранее она делилась кадрами, на которых предстала в шелковом платье.

А вот теперь артистка уже запечатлелась в белой рубашке. Она преобразилась с помощью парика, став брюнеткой с удлиненным каре. Макияж в розовых тонах визуально ее омолодил.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Кристина. Многие отметили, что у нее стали более выразительными глаза благодаря темным волосам.

«Как неожиданно видеть тебя брюнеткой! Очень красиво», «Такая необычная», «Красота стала еще ярче», «Глаза такие нереальные», «Не узнала вас, Кристина», «Так непривычно», «Вам все идет, гены прекрасные», «Ну просто сногсшибательная», — прокомментировали пост подписчики.

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