«Вытягивает силуэт»: Орбакайте в платье в пол трендового цвета предстала на вечеринке в Каннах

Певица проводит время во Франции. Она провела вечер на яхте, где состоялась выставка парфюмерии. Артистка выбрала женственный образ для такого случая.

Кристина Орбакайте не скрывает, что любит проводить время с родными. Но в этом году певица решила больше работать. Отметив свое 50-летие, она также начала ездит на гастроли. Этой осенью артистка не пропускала громких вечеринок, снималась в кино, а также презентовала свои собственные духи. А после выступления на шоу «Что? Где? Когда?» звезда уехала во Францию.

Однако Кристина не отдыхает на лазурном побережье. Она приехала туда с определенной целью. Накануне артистка поделилась кадрами с яхты, где не только состоялась вечеринка, но и прошла выставка парфюмерии. Там она представила публике свой аромат. Певица для такого случая облачилась в силуэтное платье в пол трендового цвета сушеного базилика. Наряд дополнила массивная золотая цепочка.

«Приятная миссия — представлять аромат „Kristina“ на ежегодной парфюмерно-косметической выставке в Каннах!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились элегантным образом Кристины. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Актуален ли цвет платья? В этом году серый цвет признан номером один на подиумах и в цветовой палитре. А на Кристине платье сложного серого оттенка, который очень близок к модному оттенку следующего года, напоминающем оттенок засушенных листьев базилика. Сложные оттенки всегда добавляют элегантности в образ.

Само платье очень женственное за счет акцентом на линии декольте. При этом достаточно много привлекательности в образе. Увеличенная линия плеча, открытая зона декольте. При этом платье в пол, без каких-то лишних деталей, достаточно строгое. За счет своей длины и лаконичности такой наряд визуально вытягивает силуэт и девушка может казаться стройнее. Но Кристина и без этого весьма стройна», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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