«Не очень хорошая идея»: принц Уильям выступил против того, чтобы Лилибет крестили в Великобритании

В начале лета Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Экс-актриса родила дочь 4 июня в клинике Санта-Барбары. Малышку назвали Лилибет Диана – в честь ее прабабушки и бабушки.

Ранее герцоги Сассекские выступали с заявлением о том, что хотят крестить дочь в Великобритании, на глазах у королевы. И если Елизавета II на эту новость никак не отреагировала, то принц Уильям выступил против.

«Согласно очень хорошему источнику, именно принц Уильям сказал: «Это была не очень хорошая идея», — приводит его слова королевский корреспондент Нил Шон, которого цитирует Express.

Кенсингтонский дворец от каких-либо комментариев по этому поводу отказался.

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Добавим, что королева познакомилась со своей правнучкой по видеосвязи практически сразу после ее рождения.

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