Крестины Лилибет: принц Гарри и Меган Маркл не хотят повторить ошибок

В начале лета Меган Маркл родила дочь, которую назвали в честь ее прабабушки и бабушки – Лилибет Диана. Малышка появилась на свет 4 июня в клинике Санта-Барбары. Герцоги Сассекские пока не показали ее фото общественности. Так как они отказались исполнять королевские обязанности в прошлом году, то теперь могут игнорировать королевский протокол и вообще не показывать ребенка публике. Однако крестить ее намерены в ближайшем будущем. Ранее появлялась информация о том, что крестить Лилибет Меган и Гарри хотят в Лондоне, на глазах у королевы. Однако эксперт Ричард Фицуильямс отметил, что, скорее всего, пара решит это делать в Калифорнии.

«Отношения Гарри и Меган с британской прессой резко ухудшились, когда крестили их сына Арчи. Тогда имена крестных родителей не разглашались, а вокруг мероприятия было много обсуждений. Теперь они вряд ли захотят повторить те же ошибки», — цитирует эксперта Express.

Напомним, ранее таблоиды сообщали, что Меган и Гарри приедут в Лондон осенью, чтобы отметить день рождения принцессы Дианы. Кенсингтонский дворец перенес празднования на сентябрь из-за пандемии.

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