В модном цвете сезона: гимнастка Севастьянова в изумрудном шелковом кроп-топе показала грудь без белья

Спортсменка отдыхает на Мальдивах и вечером наряжается для выхода в свет.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова регулярно ведет свой микроблог в Instagram. Там поклонники следят за всеми перемещениями длинноногой красотки и с восторгом наблюдают за эстетикой, которую показывает звезда спорта.

Сейчас Каролина отдыхает на Мальдивах. Девушка уже порадовала фанатов серией пляжных снимков в бикини и теперь показала свой вечерний наряд.

Севастьянова облачилась в комплект из изумрудного шелка, состоящий из кроп-топа и юбки на запах. Верх красотка надела без бюстгальтера, сверкнув напрягшейся грудью. Упрекать в этом гимнастку вряд ли стоит — сам фасон укороченной блузки не предполагает лифчика, поскольку внушительное декольте перестало бы быть столь эффектным.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!