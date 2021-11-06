Конфуз на пляже: гимнастка Севастьянова в зеленом бикини выронила грудь из «дырявого» лифа

Чемпионка отдыхает на Мальдивах и не беспокоится, что о ней подумают другие.

26-летняя звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова отдыхает на Мальдивах. Красотка не скупится на пляжный контент и щедро делится кадрами в бикини, не беспокоясь о том, что скажут люди.

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Среди пикантных появился снимок, на котором красотка позирует в мини-бикини. Придерживая тонюсенький лиф с дыркой посередине, она не смогла избежать небольшого конфуза: одна грудь выпала снизу из бандо, но девушку это не смутило.

А вот подписчики в комментариях разразились нравоучениями. Мол, ни стыда ни совести — такие кадры публиковать.

«Поскромнее следовало бы быть», «Грешница», «А «грешно ты вошла в мою красивую жизнь» уже кто-нибудь написал?», «Я тебя более не люблю», «Ого», «Если бы у меня была такая фигура, я бы вообще ни че не надевал», — написали фолловеры.

К слову, олимпийская чемпионка-2012 вошла в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала Maxim. Глядя на нее, какие-либо вопросы по этому поводу сразу отпадают.

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