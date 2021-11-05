Совесть проснулась: Бузова в театре потеряла в распахнувшемся декольте грудь без белья, но вовремя прикрылась ладошкой

Телеведущая снова вышла в приличное место без бюстгальтера.

Уж сколько раз инстамир твердил Ольге Бузовой, что негоже расхаживать в приличных местах без бюстгальтера, но только все не впрок. И в очередной раз телеведущая наступила на те же грабли.

Певица отправилась в театр в красном Х-силуэтном платье с декольте на запах. Подписчики сразу заметили, что красотка пренебрегла бюстгальтером. И в какой-то момент эта неосмотрительность сыграла с артисткой злую шутку: из распахнувшегося выреза выпала грудь.

Но красотка, снимавшая в этот момент видео в stories, не моргнув глазом, прикрыла ладошкой конфуз и продолжила общаться.

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