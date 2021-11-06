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«У немцев это нормальная история»: Светлана Лобода рассказала, кто не привык платить за женщину

По словам певицы, она самодостаточный человек и может всегда заплатить за мужчину.

«У немцев это нормальная история»: Светлана Лобода рассказала, кто не привык платить за женщину
Светлана Лобода. Фото: Globallookpress.com

Певица Светлана Лобода в шоу «Экзамен» заявила, что привыкла сама всегда закрывать счета в ресторане.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн. Фото: Globallookpress.com

«Я очень люблю добрых и щедрых людей. Для мужчины качество «щедрость» — весома. У немцев – это нормальная история, когда женщина платит сама за себя. Это мы славяне привыкли, что мужчина платит за женщину. И в нашей женской голове так устроено».  

Светлана Лобода

Как рассказала исполнительница, она — самодостаточный человек. «Если мой собеседник глобальный очень интересный человек, то я могу себе это позволить и заплатить за него», — заметила Светлана Лобода.

Напомним, что Светлану Лободу долгое время подозревали в романе с музыкантом Тиллем Линдеманном. Он по национальности как раз немец.

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НемцыСветлана ЛободаСветлана Лобода и Тилль ЛиндеманнТилль ЛиндеманнШоу "Экзамен"