«У немцев это нормальная история»: Светлана Лобода рассказала, кто не привык платить за женщину

Певица Светлана Лобода в шоу «Экзамен» заявила, что привыкла сама всегда закрывать счета в ресторане.
«Я очень люблю добрых и щедрых людей. Для мужчины качество «щедрость» — весома. У немцев – это нормальная история, когда женщина платит сама за себя. Это мы славяне привыкли, что мужчина платит за женщину. И в нашей женской голове так устроено».
Как рассказала исполнительница, она — самодостаточный человек. «Если мой собеседник глобальный очень интересный человек, то я могу себе это позволить и заплатить за него», — заметила Светлана Лобода.
Напомним, что Светлану Лободу долгое время подозревали в романе с музыкантом Тиллем Линдеманном. Он по национальности как раз немец.
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