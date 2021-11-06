Серьезный и состоявшийся: Лобода впервые рассказала о своем любимом мужчине

Светлана Лобода тщательно скрывает личную жизнь. Она не говорит о своем избраннике, однако СМИ вычислили, что артистка встречается с миллиардером Артуром Гранцем. Лобода эти слухи никак не комментирует, но признается, что любима и счастлива.

«Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю — в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: «Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха». Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним», — призналась Лобода в YouTube-шоу «Экзамен».

Напомним, два года назад Светлана с дочками перебралась в Европу, где купила дом. Любимый часто ее навещает. Как ранее призналась артистка, она мечтает родить ему сыновей.

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