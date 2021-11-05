«Вся наша жизнь вместе прошла»: Пугачева выучила хит Киркорова, подпевая с танцпола экс-мужу и Орбакайте на вечеринке

Поп-король отечественной сцены выступил на торжестве дуэтом с Кристиной Орбакайте. Эту песню выучила и Примадонна. Она тоже старалась им подпевать, правда с танцпола, на котором отплясывала с молодым мужем.

Алла Пугачева крайне редко появляется на публике. Большую часть времени она проводит в подмосковном особняке в деревне Грязь со своими детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Правда, если уж Примадонна и делает исключение ради близких друзей и семьи, то веселиться до упаду, как в молодости.

Так, к примеру, певица выучила свежий хит бывшего мужа Филиппа Киркорова и даже старалась подпевать ему с танцпола. На сцену, выступая на одном из семейных торжеств, поп-король вышел вместе с Кристиной Орбакайте. Они спели дуэтом к полному восторгу присутствующих на вечере гостей. Ну а Примадонна, веселясь с молодым мужем шоуменом Максимом Галкиным на танцполе, подпевала Киркорову, показав, что до сих пор неплохо разбирается в его творчестве.

«Вся наша жизнь вместе прошла, Вся наша жизнь что с тобой!» — пел со сцены Филипп Киркоров вместе с дочкой Примадонны.

Многие поклонники пришли к выводу, что поп-король сцены будто изливал душу, признаваясь в том, как он привязан к семье своей бывшей жены Аллы Пугачевой. Кстати, несмотря на то, что Филипп Бедросович давно не живет с Примадонной под одной крышей, он прекрасно ладит с ее близкими. Даже шоумен Максим Галкин отвечая на вопрос: «Ревнует ли он жену к Киркорову?» — уточнил, что Филипп для их семьи, это уже что-то святое.

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