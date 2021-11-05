Младшее поколение семьи! Пугачева в джинсах с «дырами» собрала на фото всех своих детей, позвав и внучку Клаву

На снимке Примадонна позировала с Кристиной Орбакайте и двойняшками Гарри и Лизой. Компанию им также составил молодой муж певицы Максим Галкин.

На фанатской страничке семьи Аллы Пугачевой появилось редкое фото, на котором певица позировала со своими близкими. В одном кадре Примадонна собрала всех своих детей, не забыв и про внучку Клаву. Рядом со своей именитой мамой позировали: Кристина Орбакайте и двойняшки Гарри и Лиза. Компанию им составил молодой муж певицы Максим Галкин. Этот летний снимок был сделан еще до того, как младшие дети Примадонны пошли в школу. А сейчас они учатся во втором классе элитной гимназии.

Сама Пугачева позировала на фото в модной кружевной блузе и узких джинсах-скинни «с потертостями и дырами» на штанинах. Певица сделала пышную укладку с челкой-шторкой, добавив белокурым локонам объема. Маленькая Лиза оделась в одном стиле с мамой, примерив пышное гипюровое платье.

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