«Роза пустыни»: Светлана Лобода в коротких шортиках и майке-сетке устроила зажигательные танцы на песке

Исполнительница Светлана Лобода разместила свежий трек в сексапильном наряде с микрошортами в последних публикациях личного микроблога.

Артистка подняла руки вверх и перебирала ногами по горячему песку, игриво покачивая бедрами.

«Пятница! Было дело! А теперь включаем громко музыку и танцуем дома!» — написала Лобода перед предстоящим локдауном в столице.

К слову, Лобода выбрала для фотосессии в пустыне ковбойские сапоги. Исполнительница скомбинировала их с джинсовыми шортами непростительно короткой длины.

Светлана также надела топ, который напоминал рыбацкую сетку. Майка игриво спускалась с декольте почти до пят.

«Такая красивая!», «Как же это вкусно!», «Роза пустыни», «Ты такая секси!», «Светлана просто божественная дива», «Роскошная женщина», «Ах, эти ножки!», «Я бы с вами танцевал всю ночь», «У нас ни одна пятница не обходится без зажигательных танцев под ваши треки», — написали восхищенные поклонники Светланы.

Напомним, ранее Светлана Лобода сверкнула «ложбинкой греха» в постели. Артистка поддержала тренды на вязаные топы и анималистический принт. Светлана насладилась чашкой горячего напитка среди белых простыней.

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