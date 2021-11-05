«Ксюша была неплохой девочкой»: соседка рассказала о детстве Собчак в квартире на окраине Ленинграда

Светская львица жила с мамой и папой в обычном доме на улице Кустодиева.

Бывшая соседка светской львицы Ксении Собчак рассказала, как проходило детство девочки в обычном доме на окраине Ленинграда по улице Кустодиева.

«Ксюша была неплохой девочкой — простой, доброй. Но, конечно, проказничала. Убегала куда-то от родителей, задирала девчонок и мальчишек. Дергала их за косички». Соседка

Как отметила соседка, мать будущей звезды Людмила Нарусова, безусловно, любила девочку, но по-своему. К примеру, Собчак любила убегать из дома в детстве раздетая в одном халатике. Мать бежала за ней и ужасно ругалась. Все отмечают, что Нарусова держала в ежовых рукавицах не только дочь, но и мужа – первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

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Напомним, что позже Собчаки переехали на набережную реки Мойки. Это всего в нескольких шагах от Дворцовой площади. В соседях у них была чета актера Михаила Боярского.

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