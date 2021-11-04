«Разве не чуйка у меня?»: Ксения Собчак без косметики похвасталась своим профессионализмом

Жена Константина Богомолова – Ксения Собчак – показала себя без прикрас. Поводом выйти на связь с поклонниками с растрепанной головой стало хвастовство.

Ксения призналась, что ее можно считать профессиональным журналистом. Потому что телеведущая угадала, когда нужно записать и выложить интервью с недавно распавшимся музыкальным коллективом.

Напомним, Artik & Asti объявили о прекращении существования группы. А Ксения Собчак успела записать с ними ролик. Экс-возлюбленная Максима Виторгана назвала это журналисткой чуйкой.

«Если честно, я ужасно горжусь своей работой, потому что совсем недавно записала интервью с Artik и Asti. Я ждала момента выпустить, и тут раз, группа распалась. И вот как это, разве не чуйка у меня, что именно у них нужно было взять интервью? Это очень классная работа. Я горжусь своим журналистским чутьем. Простите, я решила похвастаться», – рассказала знаменитость в своем Instagram.

Напомним, ранее Ксения Собчак призналась, что наорала на своего водителя. Телеведущая поделилась тем, как обращается с обслуживающим персоналом.

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