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«Ксения давно играет на черном поле»: Цыганова сравнила Собчак с Бузовой и Моргенштерном

Как отметила певица, у светской львицы есть потенциал и ресурсы, но она этим не пользуется.

«Ксения давно играет на черном поле»: Цыганова сравнила Собчак с Бузовой и Моргенштерном
Вика Цыганова. Фото: Globallookpress.com

Певица Вика Цыганова заявила, что телеведущая Ольга Бузова и рэпер Моргенштерн стали за последние годы героями своего времени среди молодежи.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

По ее мнению, за ними стоят определенные силы, которые просто используют этих людей. В то же время Цыганова считает, что и у Бузовой, и у Моргенштерна есть сердце. Они также плачут и им порой больно.

«У них есть возможность перерасти во что-то хорошее и повести за собой людей к свету, что уже невозможно сделать Собчак. Ксения давно играет на черном поле, несмотря на свой потенциал и ресурсы».

Вика Цыганова

Ранее Вика Цыганова уже заступалась за Ольгу Бузову. Она говорила, что гнобить все новое, что появляется сейчас не стоит, сообщает «Собеседник».

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