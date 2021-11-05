«Я встретил человека, которого люблю»: Трофим рассказал о тайном романе с вдовой Абдулова

В 2001 году музыкант посвятил Юлии Мешиной свою знаменитую песню «Снегири».

Певец Трофим в программе Юрия Николаева «Честное слово» на Первом канале рассказал о своем романе с вдовой актера Александра Абдулова Юлией Мешиной.

«Я сказал дочери прямо: «Я встретил человека, которого люблю. Твоя мама очень хорошая, но мы не можем быть вместе. Поэтому я ухожу». Трофим

Отметим, что в 2001 году Трофим посвятил Мешиной песню «Снегири». Подруга Мешиной позже отмечала, что у музыканта с красавицей тайная связь. Правда, долго счастливы в отношениях они не были. Трофима не принял отец Мешиной, влиятельный бизнесмен. Кроме того, вдове Абдулова не нравились постоянные гастроли любовника. По еще одной версии, Мешина повстречала в тот период своей жизни Абдулова и с Трофимом рассталась.

Напомним, что у Трофима есть дочь Анна от первой жены. От второй супруги — сын Иван и дочь Елизавета.

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