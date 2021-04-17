«Мне было наплевать»: дочка Сергея Трофимова пошла на детский «Голос» вопреки запретам отца

На Первом канале продолжается новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети». Уже известны имена финалистов проекта от команды каждого из наставников. Не обошлось без сюрпризов: у Егора Крида среди подопечных оказалась дочка известного музыканта Сергея Трофимова, 11-летняя Елизавета. И она, по решению наставника, вышла в финал.

Но как оказалось родители Лизы были против того, чтобы она приняла участие в шоу «Голос». Об этом рассказал сам глава семьи в интервью Первому каналу.

«Она много дет нас уговаривала, а мы не разрешали», — призналась мама Лизы. А папа подтвердил: «Я говорю, доча, не надо!».

Опасения родителей новоиспеченной финалистки, Сергея и Анастасии Трофимовых, напрямую были связаны с тем, что недоброжелатели будут хейтить девочку и считать — это отец помог. Но Лиза, говорят мама с папой, обладает железным характером и сама приняла решение идти в шоу.

«Я не задумывалась, когда шла на проект, о том, что мой папа – известный артист. Мне было на это наплевать, потому что я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое», — уверена Елизавета.

При этом девочка отметила, что у нее папа – «добрый полицейский», а мама – «строгий». Прославленный отец любит баловать дочку. К слову, у него помимо Лизы есть 17-летний сын Иван и взрослая дочь от первого брака, 31-летняя Анна.

Смотрите также