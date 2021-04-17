Благодаря папе или таланту?: дочка Сергея Трофимова вышла в финал детского «Голоса»

В десятом выпуске шоу «Голос. Дети» за выход в финал боролись подопечные Егора Крида. Сначала в «Поединках» – когда участники выступают по трое, — а затем в «Песне на вылет» определилась двойка финалистов из команды рэпера.

Среди финалистов – дочь известного музыканта и автора песен Сергея Трофимова, выступающего под псевдонимом Трофим, Елизавета. 11-летняя вокалистка на «слепых» прослушиваниях смогла развернуть кресла всех трех наставников. И даже Дмитрий Нагиев тогда растерялся:

«Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись потому, что это талантливый человек стоит?!».

Но Лиза Трофимова смогла доказать, что она достойна выйти в финал не благодаря знаменитой фамилии, а из-за вокального дара. Крид назвал ее имя в числе финалистов своей команды. Позже девочка рассказала:

«Я не задумывалась, когда шла на проект, о том, что мой папа – известный артист. Мне было на это наплевать, потому что я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое», — уверена Елизавета. – «Даже если бы мой папа не был известным артистом, все равно был бы хейт».

Кроме того, по условиям проекта у девяти не прошедших испытание «Песня на вылет» участников появился шанс вновь побороться за выход в финал. Между ними будет разыграно три путевки.

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