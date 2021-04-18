«Будут говорить про тебя что-то плохое»: дочь Трофима не обращает внимание на негативные комментарии хейтеров

Наследница музыканта и исполнителя Трофима — Елизавета Трофима — рассказала, что спокойно реагирует на хейтеров.

Девочка точно знает, что любит музыку и не собирается уступать свою победу в детском «Голосе» из-за резких высказываний завистников. Лиза дошла до финала музыкального конкурса. В составе команды певца Егора Крида Трофимова надеется стать лучшей на проекте.

«Когда шла на «Голос» я не задумывалась о том, что мой папа известный артист. Мне было на это наплевать. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое. Даже если бы папа не был известен, был бы хейт. Я на это не обращаю внимания, я знаю, что это неправда», — подчеркнула Лиза на конкурсной сцене «Голоса».

Напомним, ранее стало известно, что сам Трофим был против участия дочери в музыкальном конкурсе. Однако Лиза всегда хотела выступать на сцене. А шоу помогло осуществить мечту юной артистки.

Также 12-летняя певица добавила, что папино творчество не особо ей близко. Себя с ним Лиза никогда не сравнивала.

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