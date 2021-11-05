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Бывший муж Лорак в ехидной манере извинился за нецензурную брань своей десятилетней дочери

Как отметил Мурат Налчаджиоглу, он просит прощения у всех «идеальных людей».

Бывший муж Лорак в ехидной манере извинился за нецензурную брань своей десятилетней дочери
Ани Лорак с бывшим мужем. Фото: Globallookpress.com

Бывший муж певицы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в Instagram в ехидной манере принес извинения своим подписчикам за нецензурную брань десятилетней дочери.

София Налчаджиоглу
София Налчаджиоглу. Фото: nstagram.com/muratnalca/

«Конечно, «простите» за то, что десятилетняя девочка на эмоциях выразилась не цензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций!»

Мурат Налчаджиоглу

Как отметил Налчаджиоглу, они с наследницей живут настоящей жизнью и проводят вместе прекрасные каникулы. При этом своих подписчиков он в шутку назвал «идеальными людьми».

Ранее дочка Ани Лорак от бизнесмена нецензурно выругалась во время катания на тарзанке. София не смогла скрыть эмоций от быстрой езды.

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