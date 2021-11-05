Бывший муж Лорак в ехидной манере извинился за нецензурную брань своей десятилетней дочери

Как отметил Мурат Налчаджиоглу, он просит прощения у всех «идеальных людей».

Бывший муж певицы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в Instagram в ехидной манере принес извинения своим подписчикам за нецензурную брань десятилетней дочери.

«Конечно, «простите» за то, что десятилетняя девочка на эмоциях выразилась не цензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций!» Мурат Налчаджиоглу

Как отметил Налчаджиоглу, они с наследницей живут настоящей жизнью и проводят вместе прекрасные каникулы. При этом своих подписчиков он в шутку назвал «идеальными людьми».

Ранее дочка Ани Лорак от бизнесмена нецензурно выругалась во время катания на тарзанке. София не смогла скрыть эмоций от быстрой езды.

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