Говорят по-русски: как дочь Лорак развлеклась с папой-турком на горнолыжном курорте

Бывший муж Ани Лорак предприниматель-турок Мурат Налчаджиоглу показал своим подписчикам в Instagram, как развлекается с дочкой Софией.

На каникулы девочка отправилась вместе с отцом на украинский горнолыжный курорт Буковель. Здесь родственники решили пощекотать свои нервы на американских горках. София вначале кричала, что ей «страшно» и «не прикольно», но потом заявила отцу, что хотела бы ехать быстрее, войдя во вкус.

Стоит отметить, что и экс-супруг Ани Лорак был в восторге от происходящего с ними эксперимента и орал ничуть не тише дочери, катясь со скоростью на аттракционе. При этом предприниматель помнил, что его наследница русскоговорящая и делал это исключительно на ее языке, хоть и с турецким акцентом.

Отметим, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу разошлись в 2019 году. София осталась жить с мамой в России.

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