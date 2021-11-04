Уже с ярким маникюром: экс-муж Лорак из Турции прокатил подросшую дочь звезды на тарзанке

Российская звезда Ани Лорак и турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу разошлись еще в 2019 году. Их совместная дочь София осталась жить с мамой в России.

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Однако отец наследницы артистки частенько видится с дочкой, он приезжает в Россию сам, а иногда девочка прилетает к нему в Турцию. На сей раз пара решила провести время школьных каникул на Украине, выбрав для отпуска горнолыжный курорт Буковель.

Одевшись потеплее, родственники посетили местный экстрим-парк, прокатившись на американских горках и тарзанке. София все происходящее с ней и папой снимала на камеру, при этом 10-летняя девочка засветила яркий маникюр на руках. Готовое видео показал в личном блоге Мурат Налчаджиоглу.

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