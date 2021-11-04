Максима Галкина включили в перечень лиц, угрожающих безопасности Украины

По какой причине популярный в России телеведущий Максим Галкин попал в этот список, неизвестно.

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило список лиц, которые, по мнению ведомства, угрожают национальной безопасности этой страны.

В него, помимо тех, кто там был ранее, попали еще тридцать человек, в том числе и российские знаменитости.

Так, в список граждан, угрожающих безопасности Украины, попал популярный в России телеведущий и шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин.

В августе этого в список лиц, создающих такую угрозу, повторно попал российский рэпер Алишер Моргенштерн.

Всего же, в этом перечне находятся 258 человек.

Напомним, впервые список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, был опубликован в 2015 году. Тогда в него попали Олег Газманов, певица Валерия, Серегй Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список с тех пор постоянно обновляется.

О том, что Максим Галкин внесен в перечень лиц, создающих угрозу Украине, сообщило информационное агентство Интерфакс.

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