«Моргенштерн в караоке поет песни Давы»: концертный директор рэперов раскрыл невероятное

Некоторые высказывания Моргенштерна в недавнем интервью Ксении Собчак наделали немало шума. Так, в органах заинтересовались мнением Алишера по поводу Великой Отечественной войны. Ему может грозить наказание.

Кроме того, Моргенштерн высказался и в адрес Давы. Рэпера возмутил поступок Манукяна, который прилетел в Казань после случившейся там трагедии с расстрелом школьников и возложил цветы. Кроме того, взял деньги за рекламу.

Ситуацию прокомментировал концертный директор Давы – Владимир. К слову, он же занимается и организацией выступлений Алишера.

«Это мужской мир, они так общаются, цепляют друг друга, все в порядке. Никто никого не оскорбил. Нет, конечно. Более того, Моргенштерн в караоке поет песни Давы!», — сказал «Комсомольской правде-Новосибирск» Владимир.

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