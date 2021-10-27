«Платье фантастическое!»: Максим Галкин не сдержался, увидев певицу Валерию в переливающемся мини

Шоумен Максим Галкин и певица Валерия приняли участие в съемках проекта, раскрывать детали которого пока не стали.

Телеведущий Максим Галкин поделился в микроблоге видео, на котором предстал вместе с певицей Валерией. Было очевидно, что шоумен восхищен своей партнершей.

Внимание Максима Галкина привлекло мини-платье певицы Валерии. Серебристое, переливающееся, с длинными рукавами и манжетами в виде бахромы.

«Вот, дорогие друзья, мы с Лерочкой снимаемся в проекте, — сказал в кадре Максим Галкин. — Но в каком, мы вам не скажем. Лера выгуляла платье фантастическое. Но ты встань. Встань».

Немного смущаясь, певица Валерия показала себя в полный рост.

«Вау! — не сдержал эмоций Максим Галкин. — А я выгулял пиджачок. Но Лера сказала, что у Иосифа есть такой же».

«Но смотрится по-разному», — уточнила Валерия.

«Ну, конечно же, на Иосифе он смотрится лучше, — продолжил Максим Галкин. — Лера, я тебе сказал так, как ты должна была ответить. Иосиф, все в порядке».

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