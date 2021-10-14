Александра Маслякова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Такое сообщение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ наградил ведущего КВН Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Руководителя юмористического шоу на Первом канале было принято наградить в соответсвии с указом главы государства.

Владимир Путин вручил почетную награду Александру Маслякову за значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу.

Теперь Александр Васильевич полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Отметим, ранее он был награжден орденом IV степени – в 2006 году, в 2011-м — III степени, а в 2016-м — II степени.

Напомним, на ТНТ появился аналог шоу Александра Маслякова. Гарик Харламов и Гарик Мартиросян стали жюри проекта «Игра». Александру Васильевичу такая идея не пришлась по вкусу.

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