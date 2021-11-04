«Все равно благодарен Александру Васильевичу»: Стас Ярушин вспомнил, как его выгнали с КВН

Российский актер, бывший квнщик, звезда сериала «Универ» Стас Ярушин стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!». Во время интервью артист и продюсер вспомнил о неприятном моменте из жизни.

Отыграв восемь лет в КВН в двух командах «Уездный город» и «Лица уральской национальности», Стас Ярушин однажды пришел на запись программы «Вне игры. Бенефис КВН», чтобы поддержать друга.

«Но ко мне подошли и сказали: «Стас, выйди из зала. Чета Масляковых не хочет, чтобы ты здесь находился». Я говорю: «Офигенный поворот, я восемь лет отдал этой игре. И чего?» Я с тех пор перестал ходить на КВН».

В то время, а это был 2008 год, Стас Ярушин уже работал на СТС, и ему сказали, что лучше не «светиться» на Первом канале.

«Но у меня нет претензий, я все равно благодарен Александру Васильевичу за многое», — сказал Станислав Ярушин.

Актер добавил, что ему очень импонирует современный юмор. Он с удовольствием смотрел шоу «Игра», в котором, по словам Стаса Ярушина, успели «протянуть» и его.

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