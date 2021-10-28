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«Кто-то финансово прикрывает тылы»: Ярушин попытался узнать у Одинцовой, кто ее «спонсирует»

Модели пришлось отвечать на неудобные вопросы.

«Кто-то финансово прикрывает тылы»: Ярушин попытался узнать у Одинцовой, кто ее «спонсирует»
Стас Ярушин. Фото: канал ТНТ

Актер Стас Ярушин на шоу «Звезды в Африке» постарался узнать у модели Виктории Одинцовой, кто ее «спонсирует».

«Кто-то финансово прикрывает тылы», — поинтересовался напрямую Ярушин.

Виктория Одинцова
Виктория Одинцова. Фото: канал ТНТ

К слову, Виктория Одинцова с честью ответила на все неудобные вопросы, чтобы разрушить стереотипы о заработках моделей.

Также к участникам придет последний новенький проекта – певица и участница легендарного дуэта «Тату» Лена Катина, а голосование за номинантов на выбывание станет одним из самых неожиданных за все семь выпусков.

С появлением в лагере Лены Катиной разрушится заговор против новичков «Звезд в Африке». Голосование за номинантов на вылет покажет, что время слива голосов прошло.

Кто покинет проект, смотрите в воскресенье, 31 октября, в 20.00 в новом выпуске шоу «Звезды в Африке».

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