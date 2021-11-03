Модный лайфхак: как обыденный свитер мгновенно превратить в элегантный шарф, показал Рогов

Никакого мастерства для нового образа от вас не требуется.

Александр Рогов вновь поделился модным лайфхаком со своими зрительницами на шоу СТС «Рогов в деле».

Ранее он уже рассказал, как сделать из обычного дешевого пальто стильное, супермодное «как Balenciaga». Всего лишь пара движений ножницами и меганаряд у вас в гардеробе!

Также стилист показал, как платье можно носить как юбку. Вроде бы одна одежда, а вариантов несколько! Очень удобно.

А теперь Рогов продемонстрировал, как составить расслабленный городской лук, используя вместо шарфа джемпер или свитер. Для этого нужно просто положить его себе на шею и завязать узлом! Стилист использовал для этого аутфит с жакетом.

«Я просто наглядеться не могу!» — восхитился эффектом Рогов.

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