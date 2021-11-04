«Такие любят в Амстердаме»: Рогов рекомендовал на осень удобные модные брюки из трикотажа

В отличие от джоггеров они выглядят элегантно.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live совершил модный набег на магазины эконом-класса.

Он посоветовал зрительницам модный пуховик из плюша, клетчатое интересное пальто, которое удобно миксовать и довольно дорогую, но практически вечную юбку из твида, который сейчас на взлете популярности.

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Также Рогов присмотрел трикотажные брюки. Эта ткань в настоящий момент тоже в трендах благодаря своей комфортности и удобству, но часто вещи из нее выглядят не очень элегантно. Но не эти брюки.

Они были выполнены из сжатого материала и имели расклешенный крой, который неизменно стройнит. Александр Рогов посоветовал покупать такие брюки чуть большего размера, чем надо, чтобы они перекрывали обувь. Также с такими брюками будут хорошо смотреться платья, такое сочетание сейчас в моде.

«Я обожаю всевозможный трикотажик. И, честно признаюсь, даже себе бы такие купил! Очень прикольные! Такие трикотажные штанишки очень любят в Амстердаме», — прокомментировал ведущий.

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