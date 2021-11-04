Проклова в модном пуховике оттенка припыленной розы и джоггерах оверсайз предстала на гастролях

Как бы это было не практично, но тренд на безрукавные пуховики заявили в этом сезоне очень активно. Ранее в таком экземпляре отметилась комедийная актриса Юлия Михалкова, которая поверх него примерила ремень, чтобы подчеркнуть талию.

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И вслед за ней предстала в подмосковном парке-отеле Наташа Королева. Чтобы не замерзнуть, она надела под куртку плотную клетчатую рубаху и джемпер. И не забыла про трендовый аксессуар – берет в стиле бескозырки. Это, к слову, хит сезона.

Елена Проклова тоже не смогла обойти стороной это модное направление, выбрав длинную модель безрукавного пуховика припыленно-розового цвета. Вместо головного убора она надела капюшон. Звезда также облачилась в объемные белые джоггеры и кроссовки, придав образу динамичности.

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