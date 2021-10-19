Street-style образ: Михалкова прогулялась по Москве в ботильонах — хите этой осени и предстоящей зимы

Юлия Михалкова совершила футуристический променад по Москве в компании робота – домашнего питомца на поводке. Экс-звезда «Уральских пельменей» постаралась подобрать к ситуации соответствующий образ, примерив одежду черных тонов.

Артистка облачилась в кожаные брюки, безрукавную куртку с поясом и ботильоны на высоком каблуке с утрированной платформой. Стилист Лариса Тимиряева рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, какие трендовые элементы присутствуют в аутфите Юлии Михалковой.

«У Юлии довольно эффектный, стильный и модный черный монохромный street-style образ, с грамотной комплектацией с разницей фактур: матовых и глянца. Акцентом выступает обувь, она же и делает образ эффектным. Такие ботильоны на высокой платформе с каблуком в топе самой модной обуви в осенне-зимнем сезоне 2021–2022. Не менее модная верхняя одежда. В ней сосредоточено сразу два тренда осени: укороченная длина и отсутствие рукавов. Безрукавная верхняя одежда в модных фаворитах. Но самое главное, что данный образ в гармонии с антуражем, что делает картинку целостной и сюжетной», — прокомментировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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