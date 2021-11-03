Королева вышла на прогулку за городом в самом модном берете осени и безрукавном пуховике

Наташа Королева решила провести несколько дней в Подмосковье в отеле-клубе.

Наташа Королева во время нерабочих дней решила отдохнуть в Подмосковье, отправившись в деревню Лужки. Здесь звезда остановилась в клубе-отеле с деревянными домами из бруса.

Певица поспешила на променад по окрестностям, облачившись в динамичный лук с безрукавным пуховиком, под который заботливо надела теплую клетчатую рубаху и джемпер. К слову, тренд на такие куртки ранее поддержала комедийная артистка Юлия Михалкова, а стилист Лариса Тимиряева похвалила ее за этот выбор.

«Безрукавная верхняя одежда в модных фаворитах», — сказала эксперт.

А вот берет Наташи Королевой — и вовсе самый актуальный этой осенью. Он напоминает бескозырку по своей форме. И именно такие приветствует текущий осенний сезон. О главных фэшн-течениях в мире головных уборов рассказывала Эвелина Хромченко, мы об этом писали ранее.

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